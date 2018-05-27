Зідан після тріумфу Реала в Києві: у нашої команди немає даху

Зінедін Зідан став першим тренером в історії, який виграв Кубок чемпіонів третій рік поспіль.

Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан не приховував радості після перемоги над Ліверпулем (3:1) у фіналі Ліги чемпіонів, повідомляє Sport Arena.

«Мені подобається те, що я роблю. Я любив футбол гравцем, люблю його тренером. Я не можу сказати, що приємніше: перемагати гравцем або тренером».

«На старті сезону хочеться виграти всі трофеї, за які борешся. Ми не задоволені нашим виступом у чемпіонаті, але ми добилися дуже великого успіху. Нелегко зробити те, що вдалося хлопцям. У цієї команди немає стелі, і це неймовірно».

«Немає ніякого секрету. Ми важко працюємо, і у нас талановиті гравці. Вони завжди хочуть перемагати і показали це сьогодні. Найскладніше — це дійти до фіналу. Ми пройшли ПСЖ, Ювентус, Баварію і перемогли Ліверпуль, який провів чудовий сезон. Ми досягли безпрецедентного успіху — ніхто не вигравав ЛЧ три рази поспіль».

Зідан не став коментувати слова Кріштіану Роналду, який після свистка натякнув, що може залишити "Реал".

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«Я не думаю про те, що сказав Роналду. Зараз ми насолоджуємося перемогою і великим успіхом. Кріштіану повинен залишитися, як я вже не раз говорив. Я вважаю Роналду гравцем Реала, і тут нема чого обговорювати».

Тренер Реала фактично визнав, що у Гарета Бейла було право обурюватися брак ігрового часу.

«Ситуація з Бейлом непроста, але у кожного свої інтереси. Головне — команда. Деякі гравці дійсно заслуговують грати більше, і я розумію футболіста, який хоче виходити на поле частіше. Але я тренер і я приймаю рішення. Сьогодні Бейл зробив різницю, тож я розумію його бажання».

«Чи красивіше гол Бейла, ніж мій гол Байєру в 2002 році? Він точно важливіше», — заявив Зідан на прес-конференції.

Також Зідан підтримав захисника Данні Карвахаля, який отримав травму ще в першому таймі фіналу.

«Я говорив з Карвахалем в перерві, намагався підбадьорити його. Йому дуже важко, але він такий же переможець, як і всі в команді».

Нагадаємо, "Реал" в Києві став першим клубом в історії, який виграв Лігу чемпіонів тричі поспіль. Всі три трофеї Вершкові виграли під керівництвом Зідана.