Клопп: через десять років ніхто не згадає, як ми програли

Головний тренер "Ліверпуля" прокоментував поразку проти "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував поразку своєї команди у фіналі Ліги чемпіонів проти "Реала" (1:3), повідомляє Sport Arena.

«Хочу привітати Реал — вони виграли Лігу чемпіонів. Знаєте, коли ти поступаєшся, то це не значить, що програєш. Нам не пощастило, коли травмувався Салах. Хлопці були шоковані цим. І Реал намагався це використовувати. Хлопці намагалися перебудуватися, після перерви у нас були непогані відрізки в грі, у нас були шанси. Але потім були ці голи, дивні голи. Що ж — так буває.

Травма Салаха була жахливою для нас. Але це спорт: тут трапляються різні речі. І не можна сказати, що було б, якщо б Салах залишився на полі. На початку поєдинку ми гідно змагалися з Реалом: комбінували, виконували хороші передачі, атакували. Але через десять років ніхто не згадає, як ми програли. Всі будуть знати лише про факт нашої поразки.

Це була просто гра у футбол. Тут не варто говорити про те, що ми купуємо гравців чи ні. По суті, ми робимо те ж, що і Реал. Але не в цьому проблема. Якби для нас все сталося інакше, люди б говорили про інші речі. Але сталося так, як сталося — нічого не залишається окрім як з цим змиритися», - зазначив Юрген Клопп.

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Щодо двох грубих помилок воротаря Каріуса, німецький тренер сказав:

«Я лише обмінявся з ним кількома словами. А так, ні — зараз немає про що говорити докладно. Та й що тут говорити: помилки були очевидними, і сам Лоріс це розуміє. Але в цей момент не варто приділяти цьому увагу — сьогодні просто був не його вечір. Тим не менш, ми підтримали його, ми залишаємося з ним. І, я сподіваюся, з часом багато хто забуде це».

«Змінив би я щось перед фіналом? Ні, нічого. Що я зараз відчуваю? Я не якийсь особливий і вже програвав матчі. Я пам'ятаю, як це. Найбільш неприємний вечір після гри, коли повертаєшся додому. І наша дорога додому зараз буде дуже неприємною. Ми програли, ми втратили Салаха, а Єгипет втратив свого гравця перед чемпіонатом світу», — підсумував Клопп.

Нагадаємо, Реал "переміг" Ліверпуль " у Києві і у третій рік поспіль виграв Лігу чемпіонів.