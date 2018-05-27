Наприкінці фіналу Ліги чемпіонів у Києві на поле вибіг фанат, перешкодивши забити гол Роналду

Фанат примудрився вибігти на поле, але дуже швидко був схоплений стюардами.

Наприкінці фіналу Ліги чемпіонів-2018 Реал – Ліверпуль (3:1) на поле НСК Олімпійський вибіг уболівальник.

Фанат примудрився потрапити на поле на 93-й хвилині, але дуже швидко був схоплений стюардами.

Цікаво, що інцидент трапився під час небезпечної атаки Реала, коли з м'ячем в штрафну увійшов Кріштіану Роналду.

Як повідомляв УНІАН, "Реал" переміг "Ліверпуль" у фінальному матчі Ліги чемпіонів - 3:1 - і в третій раз поспіль завоював трофей.