Наприкінці фіналу Ліги чемпіонів у Києві на поле вибіг фанат, перешкодивши забити гол Роналду

00:56, 27 травня 2018
Футбол
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Фанат завадив Кріштіану Роналду забити гол у фіналі Ліги чемпіонів / REUTERS

Фанат примудрився потрапити на поле на 93-й хвилині, але дуже швидко був схоплений стюардами.

Цікаво, що інцидент трапився під час небезпечної атаки Реала, коли з м'ячем в штрафну увійшов Кріштіану Роналду.

Як повідомляв УНІАН, "Реал" переміг "Ліверпуль" у фінальному матчі Ліги чемпіонів - 3:1 - і в третій раз поспіль завоював трофей.

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Новина в сюжеті: Фінал Ліги чемпіонів у Києві
Теги: #Кріштіану Роналду#фінал Ліги чемпіонів у Києві