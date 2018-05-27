Наприкінці фіналу Ліги чемпіонів у Києві на поле вибіг фанат, перешкодивши забити гол Роналду
00:56, 27 травня 2018Футбол
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Фанат примудрився вибігти на поле, але дуже швидко був схоплений стюардами.
Фанат завадив Кріштіану Роналду забити гол у фіналі Ліги чемпіонів / REUTERS
Наприкінці фіналу Ліги чемпіонів-2018 Реал – Ліверпуль (3:1) на поле НСК Олімпійський вибіг уболівальник.
Фанат примудрився потрапити на поле на 93-й хвилині, але дуже швидко був схоплений стюардами.
Цікаво, що інцидент трапився під час небезпечної атаки Реала, коли з м'ячем в штрафну увійшов Кріштіану Роналду.
Як повідомляв УНІАН, "Реал" переміг "Ліверпуль" у фінальному матчі Ліги чемпіонів - 3:1 - і в третій раз поспіль завоював трофей.
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