Лідер "Ліверпуля" Салах був замінений через травму вже до 30-ї хвилині фінальної гри ЛЧ

22:25, 26 травня 2018
Футбол
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Мохамед Салах / REUTERS

У гравця стався жорсткий стик з Серхіо Рамосом, після чого йому тривалий час надавали медичну допомогу, повідомляє кореспондент УНІАН.

В результаті гравець пішов з поля і у "Ліверпуля" відбулася вимушена заміна.

Салах лідер і головний бомбардиро англійської команди в нинішньому сезоні.

За кілька хвилин вимушена заміна відбулася також у "Реалі" коли поле залишив Данні Карвахаль.

Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА "Реал" - Ліверпуль" проходить у Києві на НСК "Олімпійський".

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Теги: #Ліверпуль