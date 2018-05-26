Лідер "Ліверпуля" Салах був замінений через травму вже до 30-ї хвилині фінальної гри ЛЧ

Гравець жорстко зіткнувся з Серхіо Рамосом.

Англійський "Ліверпуль" зазнав серйозної кадрової втрати вже до 30-ї хвилині фінального матчу Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала".

У гравця стався жорсткий стик з Серхіо Рамосом, після чого йому тривалий час надавали медичну допомогу, повідомляє кореспондент УНІАН.

В результаті гравець пішов з поля і у "Ліверпуля" відбулася вимушена заміна.

Салах лідер і головний бомбардиро англійської команди в нинішньому сезоні.

За кілька хвилин вимушена заміна відбулася також у "Реалі" коли поле залишив Данні Карвахаль.

Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА "Реал" - Ліверпуль" проходить у Києві на НСК "Олімпійський".