Лідер "Ліверпуля" Салах був замінений через травму вже до 30-ї хвилині фінальної гри ЛЧ
22:25, 26 травня 2018Футбол
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Гравець жорстко зіткнувся з Серхіо Рамосом.
Мохамед Салах / REUTERS
Англійський "Ліверпуль" зазнав серйозної кадрової втрати вже до 30-ї хвилині фінального матчу Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала".
У гравця стався жорсткий стик з Серхіо Рамосом, після чого йому тривалий час надавали медичну допомогу, повідомляє кореспондент УНІАН.
В результаті гравець пішов з поля і у "Ліверпуля" відбулася вимушена заміна.
Салах лідер і головний бомбардиро англійської команди в нинішньому сезоні.
За кілька хвилин вимушена заміна відбулася також у "Реалі" коли поле залишив Данні Карвахаль.
Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА "Реал" - Ліверпуль" проходить у Києві на НСК "Олімпійський".
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