Реал і Ліверпуль виставили найсильніші склади на фінальний матч Ліги чемпіонів

За атаку "Реала" відповідають Кріштіану Роналду, Іско і Бензема, а в нападі "Ліверпуля" виходить супертрыйка - Салах, Фірміно і Сане.

Стали відомі стартові склади на фінальний матч Ліги чемпіонів між «Реалом» і «Ліверпулем». «Реал»: Навас; Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело; Каземіро, Кроос, Модріч, Іско; Роналду, Бензема Запасні: Касілья, Начо, Бейл, Лукас Васкес, Ковачич, Асенсіо, Тео. «Ліверпуль»: Каріус; Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон; Хендерсон, Мілнер, Вейналдум; Мане, Фірміні, Салах Запасні: Міньоле, Клейн, Клаван, Морено, Лаллана, Джан, Соланке Фінальний матч Ліги чемпіонів між «Реалом» і «Ліверпулем» відбудеться сьогодні, 26 травня, в Києві на НСК «Олімпійський». Початок – о 21.45. Онлайн-трансляція гри - на сайті УНІАН.

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