Реал і Ліверпуль виставили найсильніші склади на фінальний матч Ліги чемпіонів

21:24, 26 травня 2018
Футбол
7302
REUTERS

«Реал»: Навас; Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело; Каземіро, Кроос, Модріч, Іско; Роналду, Бензема

Запасні: Касілья, Начо, Бейл, Лукас Васкес, Ковачич, Асенсіо, Тео.

«Ліверпуль»: Каріус; Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон; Хендерсон, Мілнер, Вейналдум; Мане, Фірміні, Салах

Запасні: Міньоле, Клейн, Клаван, Морено, Лаллана, Джан, Соланке

Фінальний матч Ліги чемпіонів між «Реалом» і «Ліверпулем» відбудеться сьогодні, 26 травня, в Києві на НСК «Олімпійський». Початок – о 21.45.

Онлайн-трансляція гри - на сайті УНІАН.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Фінал Ліги чемпіонів у Києві
Теги: #фінал Ліги чемпіонів у Києві