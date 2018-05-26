Реал і Ліверпуль виставили найсильніші склади на фінальний матч Ліги чемпіонів
21:24, 26 травня 2018Футбол
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За атаку "Реала" відповідають Кріштіану Роналду, Іско і Бензема, а в нападі "Ліверпуля" виходить супертрыйка - Салах, Фірміно і Сане.
REUTERS
Стали відомі стартові склади на фінальний матч Ліги чемпіонів між «Реалом» і «Ліверпулем».
«Реал»: Навас; Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело; Каземіро, Кроос, Модріч, Іско; Роналду, Бензема
Запасні: Касілья, Начо, Бейл, Лукас Васкес, Ковачич, Асенсіо, Тео.
«Ліверпуль»: Каріус; Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон; Хендерсон, Мілнер, Вейналдум; Мане, Фірміні, Салах
Запасні: Міньоле, Клейн, Клаван, Морено, Лаллана, Джан, Соланке
Фінальний матч Ліги чемпіонів між «Реалом» і «Ліверпулем» відбудеться сьогодні, 26 травня, в Києві на НСК «Олімпійський». Початок – о 21.45.
Онлайн-трансляція гри - на сайті УНІАН.
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