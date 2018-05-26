Київ охопило футбольне божевілля в день фіналу Ліги чемпіонів (фотогалерея)

Найкращі кадри за участю уболівальників "Ліверпуля" і "Реала" в столиці України.

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