Київ охопило футбольне божевілля в день фіналу Ліги чемпіонів (фотогалерея)

20:40, 26 травня 2018
Футбол
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REUTERS

На головному стадіоні столиці - НСК "Олімпійський" - зустрічаються мадридський "Реал" і англійський "Ліверпуль".

В Київ, за різними підрахунками, прибули на матч до 50 тисяч іноземних уболівальників.

За винятком кількох інцидентів, як, наприклад, напад на кількох англійських уболівальників, атмосфера в центрі столиці максимально дружня.

Загальний настрій "червоної" (вболівальники "Ліверпуля") і "білої" (фанати "Реала") частини аудиторії можна зрозуміти завдяки фотогалереї Reuters.

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Новина в сюжеті: Фінал Ліги чемпіонів у Києві
Теги: #фінал Ліги чемпіонів у Києві