Київ охопило футбольне божевілля в день фіналу Ліги чемпіонів (фотогалерея)
20:40, 26 травня 2018Футбол
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Найкращі кадри за участю уболівальників "Ліверпуля" і "Реала" в столиці України.
REUTERS
Сьогодні вперше в Україні проходить фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА.
На головному стадіоні столиці - НСК "Олімпійський" - зустрічаються мадридський "Реал" і англійський "Ліверпуль".
В Київ, за різними підрахунками, прибули на матч до 50 тисяч іноземних уболівальників.
За винятком кількох інцидентів, як, наприклад, напад на кількох англійських уболівальників, атмосфера в центрі столиці максимально дружня.
Загальний настрій "червоної" (вболівальники "Ліверпуля") і "білої" (фанати "Реала") частини аудиторії можна зрозуміти завдяки фотогалереї Reuters.
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