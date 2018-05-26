Григорій Суркіс: будемо працювати, щоб отримати ще один фінал в Україні

Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс зазначив, що фінал Ліги чемпіонів у Києві проходить завдяки якісному проведенню Євро-2012.

Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс розповів, чи складно було отримати фінал Ліги чемпіонів для Києва.

«Багато в чому це завдяки якісному проведенню Євро-2012 в Україні та Польщі. Це лише другий фінал Ліги чемпіонів у Східній Європі. Ще в 2007 році, після прийняття рішення про проведення Євро в Україні і Польщі, УЄФА вирішили рухатися на Схід.

Коли я лобіював інтереси України в УЄФА, то звернув увагу, що наша країна ніколи не створить необхідну інфраструктуру (готелі, дороги, аеропорти, стадіони і тд.), якщо вони і далі будуть віддавати фінали Іспанії, Німеччини, Італії...

Була виконана величезна робота і ми отримали цей шанс, але утримати його було ще важче. Великий уклін людям, які працювали і готували цю інфраструктуру.

Чи зможе Київ прийняти ще один фінал? Петро Порошенко заявив, що наступною метою для України буде проведення матчу за Суперкубок УЄФА або фіналу Ліги Європи. Ми будемо працювати над цим. Можливо, це буде не Київ, а інше українське місто», – сказав Суркіс в інтерв'ю FootballHub.

Фінальний матч Ліги чемпіонів між «Реалом» і «Ліверпулем» відбудеться сьогодні, 26 травня, в Києві на НСК «Олімпійський». Початок – о 21.45.

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