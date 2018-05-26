Поліція затримала росіянина і уродженця Донеччини за крадіжку квитків на фінал Ліги чемпіонів (відео)
18:48, 26 травня 2018Футбол
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Шахраї вирвали з рук громадянки Іспанії гаманець, в якому знаходились гроші і квитки на фінальний матч Ліги чемпіонів.
kyiv.npu.gov.ua
Нацполіція затримала зловмисників, які пограбували вболівальницю з Іспанії на Хрещатику. Правопорушники вирвали з рук жінки гаманець, в якому знаходились гроші і квитки на фінальний матч Ліги чемпіонів.
У ході затримання встановлено, що один з них – росіянин, інший – уродженець Донецької області, який перебуває у розшуку за вчинення шахрайства та підробку документів.
Фінальний матч Ліги чемпіонів між «Реалом» і «Ліверпулем» відбудеться сьогодні, 26 травня, в Києві на НСК «Олімпійський». Початок – о 21.45.
УНІАН буде вести пряму онлайн-трансляцію фінального поєдинку.
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