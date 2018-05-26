Роналду поцілив м'ячем в оператора під час тренування на НСК Олімпійський (відео)

Гравець "Реала" подарував оператору футболку за розбиту брову.

Під час вчорашнього відкритого тренування мадридського "Реала" на київському НСК Олімпійський перед фінальним матчем Ліги чемпіонів зоряний форвард команди португалець Кріштіану Роналду потрапив м'ячем у оператора.

Іспанська телевізійник перебував за рекламними щитами, повідомляє SportArena.

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Реакція Роналду була символічна: форвард жодним чином не хотів потрапити в людину.

Пізніше Роналду зняв тренувальну куртку і подарував її Хуану Прієто. Оператору після попадання м'ячем довелося накласти кілька швів.

Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Ліги чемпіонів, в якому зійдуться іспанський "Реал" (Мадрид) і англійський "Ліверпуль" відбудеться сьогодні в Києві на НСК Олімпійський. Початок гри - о 21.45.