Роналду поцілив м'ячем в оператора під час тренування на НСК Олімпійський (відео)

13:29, 26 травня 2018
Футбол
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Кріштіану Роналду випадково потрапив м'ячем у оператора іспанського телеканалу / REUTERS

Під час вчорашнього відкритого тренування мадридського "Реала" на київському НСК Олімпійський перед фінальним матчем Ліги чемпіонів зоряний форвард команди португалець Кріштіану Роналду потрапив м'ячем у оператора.

Іспанська телевізійник перебував за рекламними щитами, повідомляє SportArena.

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Реакція Роналду була символічна: форвард жодним чином не хотів потрапити в людину.

Пізніше Роналду зняв тренувальну куртку і подарував її Хуану Прієто. Оператору після попадання м'ячем довелося накласти кілька швів.

Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Ліги чемпіонів, в якому зійдуться іспанський "Реал" (Мадрид) і англійський "Ліверпуль" відбудеться сьогодні в Києві на НСК Олімпійський. Початок гри - о 21.45.

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Новина в сюжеті: Фінал Ліги чемпіонів у Києві
Теги: #Кріштіану Роналду#Ліга Чемпіонів Київ#Реал Мадрид