Екс-президента УЄФА Платіні виправдали у справі про корупцію

Знаменитий французький футболіст і чиновник вимагає виправдання й від ФІФА.

Колишнього президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні повністю виправдали у справі про корупцію.

Швейцарська прокуратура зняла з нього обвинувачення в зв'язку з недостатньою кількістю доказів, повідомляє ТСН-Проспорт з посиланням на французький Le Monde.

"Сподіваюся, у ФІФА знайдеться совість проявити порядність і зняти з мене дискваліфікацію. В іншому випадку мої радники будуть приймати необхідні заходи для зняття відсторонення", - заявив Платіні.

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У 2015 році 62-річний француз був відсторонений від футбольної діяльності на 8 років. Пізніше термін був скорочений до 4 років.

Платіні запідозрили у корупційних схемах – в 2011 році він отримав платіж на 1,8 мільйона євро від тодішнього президента ФІФА Йозефа Блаттера за нібито виконану роботу.

У вересні 2016 року Платіні офіційно залишив посаду президента УЄФА, новим руководителепм організації став Александер Чеферін.