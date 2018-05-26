ФФУ продає квитки на фінал ЛЧ через спекулянтів - ЗМІ

Квитки продаються за суттєво завищеними цінами.

Федерація футболу України реалізує свою квоту квитків на фінал Ліги чемпіонів з допомогою спекулянтів, які в кілька разів завищують ціни.

На цих квитках стоїть позначка FFU, тоді як на квитках, які реалізовувала УЄФА у вільний доступ — General Public, повідомляє SportArena.

Квитки за квотою Реала і Ліверпуля позначаються назвами клубів, відповідно.

Читайте такожРеал проти Ліверпуля: всі подробиці підготовки до історичного фіналу Ліги Чемпіонів у Києві (відео)

Як стало відомо виданню, продавати квитки таким чином — це ініціатива деяких чиновників федерації.

Квитки на фінал Ліги чемпіонів представлені в чотирьох цінових категоріях — 70, 160, 320 і 450 євро.

Як повідомляв УНІАН, фінал Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні в Києві. Початок гри на НСК Олімпійський о 21:45.