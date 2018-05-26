Онлайн-трансляція, Реал - Ліверпуль: Ліга чемпіонів, фінал

У Києві розіграють головний трофей європейського клубного сезону.

Сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому іспанський "Реал" (Мадрид) прийме англійський "Ліверпуль".

Зустрічаються команди, які в нинішньому сезоні провалили виступи на внутрішній арені, але зосередилися на виступі в єврокубку, де зуміли дійти до фіналу. "Реал" в чемпіонаті Іспанії зайняв 3-е місце, "Ліверпуль" в англійській Прем'єр-лізі - 4-е.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом вважається "Реал". Разом з тим, напередодні обидва тренера розсипалися друг перед другом в компліментах, а тренер "Реала" Зінедін Зідан зізнався, що його команда не відчуває себе фаворитом матчу.

Матч Реал - Ліверпуль розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 21.45.

ТБ-трансляція - на телеканалах Україна і Футбол 1.