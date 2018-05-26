Онлайн-трансляція, Реал - Ліверпуль - 0:0: Ліга чемпіонів, фінал

У Києві розіграють головний трофей європейського клубного сезону.

Сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому іспанський "Реал" (Мадрид) прийме англійський "Ліверпуль".

Зустрічаються команди, які в нинішньому сезоні провалили виступи на внутрішній арені, але зосередилися на виступі в єврокубку, де зуміли дійти до фіналу. "Реал" в чемпіонаті Іспанії зайняв 3-е місце, "Ліверпуль" в англійській Прем'єр-лізі - 4-е.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом вважається "Реал". Разом з тим, напередодні обидва тренера розсипалися друг перед другом в компліментах, а тренер "Реала" Зінедін Зідан зізнався, що його команда не відчуває себе фаворитом матчу.

Матч Реал - Ліверпуль розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 21.45.

ТБ-трансляція - на телеканалах Україна і Футбол 1.

Доброго вечора!

20.00 Ось ми і дочекалися на великий футбольний вечір! До початку фінального матчу Реал - Ліверпуль залишається менше двох годин!

Обидві команди залишили свої готелі і виїхали на матч. "Реал" вирушив на "Олімпійський " з готелю "Опера", а "Ліверпуль", який жив у готелі "Прем'єр-Палас", також наближається до стадіону.

21.00 Відомі стартові склади "Реала" і "Ліверпуля" на фінальный матч Ліги чемпіонів.

«Реал»: Навас; Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело; Каземіро, Кроос, Модріч, Іско; Роналду, Бензема

Запасні: Касілья, Начо, Бейл, Лукас Васкес, Ковачіч, Асенсіо, Тео.

«Ліверпуль»: Каріус; Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон; Хендерсон, Мілнер, Вейналдум; Мане, Фірміно, Салах

Запасні: Міньоле, Клайн, Клаван, Морено, Лаллана, Джан, Соланке

Співачка Дуа Ліпа стала головною дійовою особою дуже яскравої церемонії відкриття.

Команди вже на полі!

Пролунав гімн Ліги чемпіонів. Сербський арбітр Мілорад Мажич готовий розпочати гру!

1. Все! Ліверпуль розпочав з центра поля і відразу пішов вперед!

2. Дуже небезпечно атакував Реал - голкіпер Каріус у стрибку грає на виході!

3. А тепер Ліверпуль знову біжить в атаку - Вейналдум б'є, але удар заблоковано.

5. Реал порушує правила біля свого штрафного - Марсело скосив Салаха.

6. Ліверпуль розігрує стандарт, але дальній удар Салаха вчасно блокує захисник.

7. Кінжальна атака Ліверпуля, Сане виходив практично віч-на-віч, але тепер Навас діє дуже хоробро і рятує Реал!

8. Удар Фірміно головою - м'яч іде набагато вище воріт.

10. Реал пішов у позиційну атаку і Марсело пробив - неточно.

13. Масована атака Ліверпуля - серія ударів, але Реал відбився.

15. Роналду відкрився справа і пробив дуже небезпечно у ближній кут - м'яч пішов трохи вище дев'ятки.

19. Помиляється на виході після подачі кутового Кейлор Навас, але Ван Дейк потрапити у ствір воріт не зміг.

23. Ліверпуль - супермомент! Фірміно і Александер-Арнолд двічі били протягом якоїсь пари секунд, але Кейлор Навас здійснив два суперсейви!

25. Салах тримається за плече після зіткнення з Серхіо Рамосом.

26. На полі - лікарі Ліверпуля, але, схоже, з лідером "Червоних" все добре.

28. Сане заробляє кутовий для Ліверпуля.

29. Арбітр фіксує фол проти голкіпера Реала.

30. А поки - на "Олімпійському" справжня драма. Салах таки не зможе продовжити гру!.. Травма, яку він отримав кілька хвилин тому, не дає йому змоги грати. На очах Салаха сльози.....

30. Рання заміна у Ліверпуля. Замість Салаха виходить Лаллана.

34. Фатальний фінал у перому таймі! На газоні - один з провідних захисників "Мадриду" Карвахаль. У нього травма, і він теж ллє скупі чоловічі сльози...

37. Заміна у Реала. Замість Карвахаля виходить Начо.

39. Реал провів дві хвилини у позиційній атаці і заробив право подати кутовий.

40. Мадридці так і не довели справу до гольового моменту.

41. Роналду у положенні поза грою.

43. Реал забиває гол. Але - ОФСАЙД! Роналду бив, знаходячись у положенні поза грою.

45. Класний момент у Реала. Бензема вирізав діагональний пас на фланг на Начо, і той в один дотик бив у ближній кут. М'яч залетів у сітку з зовнішнього боку.

45+2. Небезпечно бив з дальньої відстані Бензема, але теж не потрапив у ціль.

Перший тайм завершився. За 45 хвилин команди не забили голів, але футбол демонструють дуже цікавий.

ПЕРЕРВА

46. Другий тайм розпочався