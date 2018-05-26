Фінал Ліги чемпіонів: де дивитися матч Реал - Ліверпуль

Головну гру єврокубкового сезону 2017/18 покаже загальнонаціональний і спеціалізований кабельний телеканали.

Сьогодні в Києві відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/18, в якому зустрінуться іспанські "Реал" (Мадрид) і англійський "Ліверпуль".

Матч покажуть відразу два канали українського телебачення.

На телеканалі Україна трансляція матчу розпочнеться о 21.30 і триватиме до опівночі.

На спеціалізованому кабельному телеканалі Футбол 1 трансляції буде передувати аналітична програма "Ніч Ліги чемпіонів", де експерти в студії розглянуть шанси команд за кілька хвилин до початку гри. По завершенні трансляції експерти підведуть підсумки матчу. Телемарафон триватиме з 21.00 до 01.00.

Також публічний перегляд матчу буде фвозможне у фан-зоні Ліги чемпіонів на Контрактовій площі.

Матч "Реал" - "Ліверпуль" відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри - 21.45.