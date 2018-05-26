Фінал Ліги чемпіонів: букмекери назвали фаворита матчу

Аналітики букмекерських контор зробили свої ставки на цей матч.

Букмекерські компанії вважають іспанський «Реал Мадрид» фаворитом у фінальному матчі Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля», який сьогодні відбудеться у Києві.

Проте, перемага мадридського клубу вельми незначна.

Середня ставка на перемогу Реала у 26 найвідоміших конторах світу складає 2.15 до 1. В той самий час, на нічию можна поставити з розрахунку 3.81 до 1, а на перемогу Ліверпуля -3.2 до 1, повідомляє спеціалізований портал BerExplorer.

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Букмекери також визначили найбільш можливих авторів голів: у складі мадридців це португалець Кріштіану Роналду, а в складі їхніх опонентів – єгиптянин Мохамед Салах.

У разі перемоги "Реал" (Мадрид) стане рекордсменом, здобувши перемогу у Лізі чемпіонів три рази поспіль.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на НСК "Олімпійський" у Києві пройде фінальний матч Ліги Чемпіонів УЄФА 2017/18. За звання кращого футбольного клубу Європи 2017/18 змагатимуться "Реал Мадрид" та "Ліверпуль".

Перед грою виступить відома британська співачка Дуа Ліпа зі своїм хітом New Rules.