Тренер Реала Зідан: ми не відчуваємо себе фаворитами фіналу

Наставник мадридського клубу відповів на питання ЗМІ за добу до початку фінального матчу ЛЧ.

Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан дав прес-конференцію перед завтрашнім фіналом Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Зідан підкреслив, що Реал приїхав у Київ, не відчуваючи себе фаворитом фіналу, незважаючи на той факт, що дві останні Ліги чемпіонів завершилися перемогами іспанського гранда, повідомляє SportArena.

«Ми раді бути тут, аби ще раз зіграти у фіналі. Це унікальні дні. Якщо завтра буде тиск, емоції, тоді все буде добре, навіть краще. Матч з Ліверпулем – 50 на 50, як і всі фінали. Щоб перемогти, ми повинні провести відмінний матч. У роздягальні ми не відчуваємо себе фаворитами», - почав Зідан.

Французький фахівець зробив у відповідь комплімент головному тренеру Ліверпуля Юргену Клоппа, зазначивши досвід та унікальність свого опонента по фіналу.

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«Я дуже поважаю Клоппа, який дуже досвідчений. Він провів феноменальну роботу у футболі. Я не можу сказати, що у нас спільного, оскільки кожен тренер відрізняється, але я його дуже поважаю. Футбол для мене дуже простий. Є дві команди – і ви повинні розуміти, як завдати шкоди супернику, і контролювати те, як вони можуть обіграти вас. Найгірший момент для тренера – це те, коли ви повинні вибрати склад на фінал. Деякі гравці навіть не одягнуть форму, але вони знають, що вибір складу – це моя відповідальність», - зауважив наставник Реаа.

Окремо Зідан прокоментував стан лідера Вершкових Кріштіану Роналду, який через травми у травні пропустив два тижні.

«Роналду? Він в порядку. Сьогодні заключна тренування, завтра остання гра сезону. Він живе, щоб грати в таких матчах», — підсумував Зідан.

Як повідомляв УНІАН, фінал Ліги чемпіонів між Реалом і Ліверпулем відбудеться в суботу, 26 травня, в Києві на НСК Олімпійський.