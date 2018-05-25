Тренер Ліверпуля Юрген Клопп потролив журналіста на прес-конференції перед фіналом ЛЧ

Наставник ліверпульців звернув увагу на сиплий голос представника ЗМІ.

Тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп звернув увагу не на запитання, а на сиплий голос журналіста, який його ставив.

Медійник не розгубився - каже, що здивував своїм голосом не тільки Юргена Клоппа, а й власну матір, повідомляє ТСН Проспорт.

Говорячи ж серйозно про майбутній матч, Клопп зауважив:

«Менеджеру завжди важко підготуватися до фіналу, але в минулі рази мені було складніше. Ти проходиш усе своєю чергою: через тренування і заняття. Я пам'ятаю, як я відчував себе в минулі рази, але з часом усвідомив, що знову хочу опинитися в такій ситуації. Благо, мої хлопці надали мені цю можливість, повністю заслужив такий матч. І тепер ми тут разом», — заявив Клопп на передматчевій прес-конференції.

«Зараз ми пристосовуємося до такого рівня, де можемо повністю реалізувати всі свої сильні якості. Ми не хочемо і не будемо ігнорувати різні особливості гри суперника, для цього і існує аналіз, щоб використовувати слабкі сторони суперника. Так, зараз часу вже обмаль, і завтра ввечері нам треба показати, на що ми здатні», - додав тренер.

«Дев'ять місяців тому, коли ми починали шлях у цьому сезоні ми вже були хорошою командою. Але зараз ми стали краще. Кожен з нас мріяв потрапити у фінал, але добитися цього вдалося багато в чому завдяки нашому духу», - зазначив наставник червоних головну причину успіху своїх підопічних.

«Про Зідана можна сказати багато чого. Якщо я скажу, що він сильний в тактичному плані чи ні, то таке ж можуть коли-то сказати і про мене. Звичайно, Зідан — великий гравець з досвідом перемог в Лізі чемпіонів. І зараз він веде по такому шляху Реал вже як тренер, і мені здається, що він чекав цього шансу і цієї кар'єри все життя, навіть коли ще жив Марселі. Зідан — борець за вдачею, і я його прекрасно розумію», - додав тренер.

«Так, Реал може почувати себе більш впевнено, але все вирішить гра на полі. Ми добре проаналізували суперника і зробили свої висновки. По дорозі до Києва ми зробили дуже багато, щоб розраховувати на перемогу. Так, десь у них більше досвіду, але у нас теж є свій план. Ми не будемо грати в їхню гру, а хочемо спробувати перетворити недоліки суперника в свої козирі», - підсумував головний тренер англійського клубу.

Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА "Реал" - "Ліверпуль" відбудеться у суботу, 26 травня в Києві. Гра на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 21.45.