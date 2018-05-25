"Реал" і "Друзі Шевченка поділили Кубок легенд Ліги чемпіонів

Фінальний матч завершився внічию, з рахунком 3:3.

У Києві в офіційній фан-зоні Ліги чемпіонів УЄФА на Хрещатику завершився турнір легенд футболу, в якому брали участь команди ветеранів "Реал", "Ліверпуль", "Легенди ЛЧ" і "друзі Шевчяенко".

Фінальний матч завершився внічию та переможців турніру було відразу двоє, повідомляє кореспондент УНІАН.

У півфіналах "Друзі Шевчнко" обіграли "Легенд ЛЧ" з рахунком 5:1, а "Реао" також з великим рахунком здолав "Ліверпуль" - 9:3.

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Вирішальний матч завершився внічию. При цьому, за рахунку 2:2 Сергій Ребров, здавалося, забив вирішальний гол (3:2), але удар Давора Шукера дозволив мадридцям зрівняти рахунок - 3:3.

За рішенням організаторів турніру серія пенальті не пробивалася.