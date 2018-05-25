Британське посольство вирішує проблему з перельотом фанів «Ліверпуля» до Києва

Міський голова Ліверпуля у мікроблозі Twitter також заявив, що співпрацює над вирішенням ситуації з мером Києва.

Посольство Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії намагається вирішити ситуацію з неможливістю усіх літаків з вболівальниками футбольного клубу "Ліверпуль" потрапити до Києва для перегляду фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА.

Про це повідомила британський посол в Україні Джудіт Гоф у мікроблозі Twitter.

Читайте такожКличко: справа про побиття фанатів "Ліверпуля" має бути "доведена до суду"

Зокрема, вона відреагувала на повідомлення мера Ліверпуля Джо Андерсона, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" не може прийняти усі літаки з британськими вболівальниками.

"Команда британського посольства також напружено працює над вирішенням ситуації з мером Києва Віталієм Кличком та аеропортом "Бориспіль", - заявила Гоф.

Водночас вона висловила вдячність українській владі за її зусилля у вирішенні цього питання.

Міський голова Ліверпуля у мікроблозі Twitter заявив, що теж співпрацює з Кличком.

"Ще немає остаточного рішення, але ситуація виглядає не дуже добре - не вдається врегулювати ситуацію з польотами", - написав Джо Андерсон.

Раніше сайт британського телеканалу Sky News повідомив, що близько тисячі вболівальників "Ліверпуля" не змогли вилетіти до України через скасування їхніх рейсів. Фани намагаються знайти альтернативні можливості, аби потрапити до Києва з метою перегляду фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА між "Ліверпулем" та мадридським "Реалом".

Зокрема, було скасовано рейси трьох літаків до Києва через те, що в аеропорту "Бориспіль" повідомили, що не мають достатньої кількості посадкових майданчиків для прийому літаків.

У Ліверпулі вважають, що проблема виникла через суперечку між туристичною компанією та авіаційною владою у Києві через розмір літака.

Туристична компанія World Choice Sports, яка організовує приліт вболівальників з Ліверпуля, на своєму сайті з глибоким сумом повідомила, що змушена була скасувати три рейси до Києва.

"З причини такої великої кількості рейсів, які направляються до Києва, "Бориспіль" не здатний визначити необхідний час для літака", - наголосили у компанії.

Також у World Choice Sports заявили, що працювали надзвичайно напружено останні 48 годин, намагаючись вирішити цю ситуацію.

Сьогодні у своєму відеозверненні, оприлюдненому у Twitter, мер Ліверпуля повідомив, що підтримується контакт з мером Києва і директором аеропорту в Києві і докладаються зусилля, щоб знайти аеропорти поблизу Києва або, щоб відправити літаки меншого розміру.