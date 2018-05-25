Кличко: справа про побиття фанатів "Ліверпуля" має бути "доведена до суду"

За фактом бійки було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України ("Групове хуліганство").

Міський голова Києва Віталій Кличко назвав побиття фанів британського «Ліверпулю» в одному зі столичних кафе провокацією та висловив сподівання, що ініціатори сутички, які напали на вболівальників, будуть покарані.

Про це Віталій Кличко заявив журналістам після відкриття оновленого парку «Володимирська гірка», передає прес-служба КМДА.

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«Я впевнений, що вчорашня сутичка – це провокація. Переконаний, що правоохоронці зроблять відповідні висновки, щоб попереджувати такі обурливі випадки. Кількох із нападників, я знаю, затримали. І слідство має бути оперативним і відкритим, а справа – доведена до суду. Аби всі розуміли, що такі провокації не залишаться безкарними!» – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 24 травня, в Києві в закладі на вул. Великій Васильківській було здійснено напад на вболівальників англійського футбольного клубу "Ліверпуль", які приїхали до української столиці на фінал Ліги чемпіонів. Повідомлялося, що група із 20 хуліганів у масках кидала в англійських фанатів столи і стільці, вболівальники зазнали порізів і ран голови та шиї.

За цим фактом поліція затримала двох осіб, однак після доставки до відділення ті відмовилися коментувати свої дії. Своєю чергою потерпілі не стали писати заяви. Зрештою щодо двох порушників склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.

Згодом у прес-службі столичної поліції повідомили, що за фактом бійки було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України ("Групове хуліганство"). Обставини та учасників інциденту встановлюють.