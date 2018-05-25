Реал проти Ліверпуля: всі подробиці підготовки до історичного фіналу Ліги Чемпіонів у Києві (відео)

Ця гра стане першою на території України за всю історію фіналу Ліги Чемпіонів.

26 травня 2018 року на НСК "Олімпійський" у Києві пройде фінальний матч Ліги Чемпіонів УЄФА 2017/18.

За звання кращого футбольного клубу Європи 2017/18 змагатимуться Реал Мадрид та Ліверпуль. Перед грою виступить відома британська співачка Дуа Ліпа зі своїм хітом New Rules.

Вперше за історію Ліги Чемпіонів відбудеться публічний перегляд трансляції фіналу. Головна трансляція матчу відбудеться на Контрактовій площі, де можуть розміститися близько 15 тисяч футбольних вболівальників.

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До столиці України мають прибути 30 тисяч футбольних фанатів з усього світу. Столичні прикордонники пообіцяли зустріти іноземних вболівальників з розмальованими обличчями. На Хрещатику уже офіційно відкрили “футбольне містечко”. Під час фіналу Ліги Чемпіонів Київ охоронятимуть 11 тисяч поліцейських та нацгвардійців.