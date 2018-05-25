Пиво, пісні та "невгамовні" ліверпульці: як гуляють фанати в центрі Києва (фоторепортаж)

Найбільш помітні фанати «Ліверпуля», багато з яких не розлучаються з пивними бокалами – вони постійно вигукують гасла на підтримку рідного клубу і співають пісні.

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