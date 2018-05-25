Пиво, пісні та "невгамовні" ліверпульці: як гуляють фанати в центрі Києва (фоторепортаж)
16:15, 25 травня 2018Футбол
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Найбільш помітні фанати «Ліверпуля», багато з яких не розлучаються з пивними бокалами – вони постійно вигукують гасла на підтримку рідного клубу і співають пісні.
Фанат "Ліверпуля" в одному з вуличних кафе на Хрещатику / фото УНІАН
Центральні вулиці Києва, напередодні фіналу Ліги чемпіонів, наповнили футбольні вболівальники, які приїхали з різних куточків планети.
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Після вчорашнього відкриття фан-зони на Хрещатику вболівальники у футболках фіналістів – мадридського «Реала» і «Ліверпуля» – стали проявляти особливу активність, зосередившись біля визначних пам'яток центральної частини столиці та різних кафе.
Найбільш помітні фанати «Ліверпуля», багато з яких не розлучаються з пивними бокалами – вони постійно вигукують гасла на підтримку рідного клубу і співають пісні. Шанувальники мадридської команди трохи стриманіші і, в цілому, створюється враження, що їх приїхало до Києва менше, ніж уболівальників опонента.
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