Банери офіційного спонсора УЄФА Газпрому не могли прибрати з "Динамо" та "Олімпійського" - компанія є офіційним спонсором УЄФА

УЄФА погодилася прибрати зображення логотипу Газпрома лише в офіційній фан-зоні на Хрещатику.

Компанія Газпром є офіційним спонсором Ліги чемпіонів УЄФА та її бенери мають бути присутніми на стадіонах під час фінальних матчів жіночої та чоловічої Ліги чемпіонів.

Банери можливо було прибрати лише з офіційної фан-зони на Хрещатику й лише після тривалих перемовин з УЄФА, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства молоді та спорту України..

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"Прибрати симвліку з логотипом Газпрому зі стадіонів, до проводяться фінальні матчі Ліги чемпіонів, неможливо. Це позиція УЄФА - Газпром є офіційним спонсором турніру. Міністр вчора мав бесіду з цього приводу з виконавчим директором УЄФА Мартіном Калленом й він підтвердив, що це неможливо. Також відомо, що Федерація футболу України вела тривалі перемовини УЄФА з цього приводу, але позиція Союзу європейских футбольних асоциацій з цього приводу незмінна" - заявили УНІАН в прес-службі Мінмолодьспорту.

Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня у Києві на НСК "Олімпійський" Трофей розіграють іспанський "Реал" (Мадрид) та англійський "Ліверпуль". Початок гри о 21.45.