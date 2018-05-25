Харківський клуб зі списку причетних до "договорняків" припиняє існування – ЗМІ

«Геліос» опинився в списку футбольних клубів, підозрюваних в організації договірних матчів.

Всі співробітники харківського футбольного клубу «Геліос» написали заяву про звільнення за власним бажанням. Футболісти з початку липня отримають статус вільних агентів.

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Як повідомляє видання Sport Arena, головна причина такого рішення, ймовірно полягає в тому, що керівництво клубу «втратило інтерес до футболу».

«У харків'ян були невеликі фінансові проблеми, однак їх не можна назвати серйозними. Ходили чутки, що Геліос може змінити власника і назву після цього сезону, але, мабуть, продати клуб нинішньому керівництву не вдалося», – пише видання.

Нагадаємо, «Геліос» опинився в списку футбольних клубів, підозрюваних в організації договірних матчів.