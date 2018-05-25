Футболісти "Реалу" вирушили на тренування: Роналду привітав фанів дружнім жестом (відео)

Криштіану Роналду перед тим, як сісти в автобус, дозволив собі дружній жест на адресу натовпу.

Футболісти "Реалу" готуються до фіналу Ліги чемпіонів і вже вирушили на тренування у Києві. Як йдеться в сюжеті ТСН, спортсмени стримано сіли до автобуса, не звертаючи уваги на публіку. А Криштіану Роналду дозволив собі дружній жест на адресу натовпу. Прийшли до готелю "Реалу" і двоє нетверезих фанів "Ліверпуля" – і по своєму "привітали" супротивника. Як повідомляв УНІАН, напередодні обидві команди оголосили склад на гру. «Реал»: Кейлор Навас, Кіко Касилья, Лука Зідан, Даніель Карвахаль, Хесус Вальєхо, Серхіо Рамос, Рафаель Варан, Начо Фернандес, Марсело, Тео Ернандес, Ашраф Хакими, Тоні Кроос, Лука Модріч, Каземіро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Іско, Матео Ковачич, Даніель Себальос, Кріштіану Роналду, Карім Бензема, Гарет Бейл, Лукас Васкес, Борха Майораль. «Ліверпуль»: Лоріс Каріус, Натаніел Клайн, Вергілій ван Дейк, Жоржиньо Вейналдум, Деян Ловрен, Джеймс Мілнер, Роберто Фірміні, Мохамед Салах, Джордан Хендерсон, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Садио Мане, Адам Лаллана, Симон Міньоле, Емре Джан, Ендрю Робертсон, Денні Ингс, Домінік Соланке, Натаніел Філліпс, Кертіс Джонс, Денні Уорд, Бенджамін Вудберн, Рафаел Камашу, Трент Александер-Арнольд.

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