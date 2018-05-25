Півзахисники Ліверпуля Джан і Мілнер відновилися від травм до фіналу Ліги чемпіонів

Обидва гравці готові взяти участь у вирішальному матчі в Києві.

Півзахисники Ліверпуля Емре Джан і Джеймс Мілнер встигли відновитися до фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

Мілнер перебував поза грою з середини травня через м'язове ушкодження, але вже повернувся до тренувань і готовий грати у фіналі, повідомляє SportArena.

Щодо Джана, то він не грав з середини березня і вважалося, що він ніяк не встигне повернутися до фіналу, але півзахисник минулого тижня повернувся в загальну групу Ліверпуля на зборі в Марбельї.

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«Щодо Мілнера, то все було ясно, а от Емре став сюрпризом. Він сказав мені, що повертається, спробує, а потім поговорить з лікарями. Ми думали, що йому буде важко, але він кожен день відповідав, що все чудово. Він тренувався абсолютно нормально, і це чудова опція для нас», — заявив з цього приводу головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

У поточному сезоні на рахунку Джеймса Мілнера 46 матчів, 1 гол і 12 гольових передач у всіх турнірах, тоді як Емре Джан зіграв 37 матчів, забив 6 голів і зробив 5 гольових.

Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Ліги чемпіонів Реал – Ліверпуль пройде в Києві 26 травня. Початок гри на НСК "Олімпійський" о 21.45.