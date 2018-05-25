Вболівальник Ліверпуля: на нас напали, як зграя собак

Один з фанатів англійської команди дав коментар про напад на них в центрі Києва.

Вболівальник "червоних" Джейсон Фрост, який приїхав у Київ на фінал Ліги чемпіонів "Реал" - "Ліверпуль", прокоментував інцидент з нападом на фанатів англійського клубу.

"Ми вечеряли, були повністю занурені у свої справи. Я приїхав сюди не для цього. Я в Києві, щоб подивитися футбол. Ми пробули тут чотири години, а потім були атаковані. Вони напали на нас, як зграя собак. Це тривало і тривало. Це жахливо", - зазначив постраждалий в бесіді з кореспондентом Daily Mirror.

Як повідомляв УНІАН, вчора пізно ввечері фанатів англійського "Ліверпуля" побили у ресторані в центрі Києва. На них напала група з 20 хуліганів.

Поліція затримала двох нападників.

Фінальний матч Ліги чемпіонів відбудеться у Києві в суботу, 26 травня на НСК Олімпійський. Найпрестижніший єврокубковий трофей розіграють іспанський "Реал" (Мадрид) і англійський "Ліверпуль".