Срна і Хацкевич поповнили команду "друзів Шевченка" на "Турнірі легенд" на Хрещатику

11:06, 25 травня 2018
Футбол
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Шевченка зібрав друзів на "Турнір легенд" перед фіналом Ліги чемпіонів / REUTERS

Окремо будуть представлені своїми зірковими ветеранами команди-фіналісти нинішньої Ліги чемпіонів - "Реал" і "Ліверпуль", також буде зіркова команда "Легенди Ліги чемпіонів", а господарі фіналу ЛЧ будуть представлені командою "друзі Шевченка".

Сьогодні вранці стало відомо, що команду "друзів Шевченка" поповнять головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич і гравець донецького "Шахтаря" Даріо Срна. Тренувати команду будуть Віталій і Володимир Клички.

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Турнір розпочнеться на штучному полі, постеленому у фан-зоні в районі ЦУМу, о 16.00. Спочатку відбудуться два півфінали, потім матч за 3-є місце та фінал.

Повний склад команд виглядає так:

«Легенди «Реала»: Єжи Дудек, Мічел Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луїш Фігу, Крістіан Карамбе, Клод Макелеле, Естебан Камбьяссо, Предраг Міятович, Давор Шукер

Тренер: Еміліо Бутрагеньо.

«Легенди «Ліверпуля»: Девід Джеймс, Володимир Шміцер, Патрік Бергер, Стів Макманаман, Джейсон Макатир, Луїс Гарсія, Роббі Фаулер

Тренер: Іан Раш.

«Друзі Шевченка»: Олександр Шовковський, Євген Левченко, Ія Андрущак, Кларенс Зеєдорф, Сергій Ребров, Андрій Шевченко, Олександр Хацкевич, Даріо Срна

Тренери: Віталій і Володимир Клички.

«Легенди Ліги чемпіонів»: Вітор Байя, Жозе Босінгва, Марсель Десаї, Марко Матерацці, Алекс Скотт, Деку, Гаіска Мендьєта, Селія Шашич, Хенрік Ларссон, Юні чемпіони adidas

Тренер: Руд Гулліт.

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Теги: #Кличко#Андрій Шевченко#Ліга Чемпіонів Київ