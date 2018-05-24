Ліон виграв фінал жіночої Ліги чемпіонів у Києві та встановив рекорд турніру

Матч завершився з рахунком 4:1.

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився фінальний матч жіночої Ліги чемпіонів, в якому французький "Ліон" обіграв німецький "Вольфсбург".

Матч завершився з рахунком 4:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перший гольовий момент у матчі стався на 69-й хвилині, коли футболістка "Ліона" подавала кутовий і після розіграшу захисник "Вольфсбурга" вибила м'яч вже з-за лінії воріт. У спірному епізоді суддя прийняв сторону німецької команди.

Більш спірних моментів в основний час гри не було, так само як і забитих голів. Суперниці багато і часто атакували, але реалізувати хоча б один зі своїх моментів ніхто так і не зумів.

Голи посипалися вже в додатковий час. На самому початку овертайму, на 93-й хвилині, коли гол після чудового сольного проходу, удари по воротах і рикошету від захисниці "Ліона" забила Пернілла Хардер. Але, вже на 98-й хвилині, Аманди Анрі зрівняла результат, а через хвилину, на 99-й, Ожени Ле Соммер замкнула флангову атаку своєї команди влучним ударом в упор з меж штрафного майданчика - 2:1. А на 103-й хвилині перевагу в рахунку своєї команди зміцнила Пекла Хегерберг - 3:1.

У другому овертаймі, на 116-й хвилині гри гол забила Камілль Абілі з "Ліона", довівши перевагу своєї команди до великої.

Таким чином, "Ліон" виграв третій поспіль трофей і встановив рекорд за кількістю перемог поспіль у жіночій Лізі чемпіонів УЄФА.