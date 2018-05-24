На фіналі жіночої ЛЧ вболівальники розгорнули банер українського Сімферополя
19:26, 24 травня 2018Футбол
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Банер розташований в одному з центральних секторів стадіону Динамо ім. Валерія Лобановського.
Українські фанати на фіналі Ліги чемпіонів не щабывают про окупований Сімферополь / LB.ua
У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського проходить фінальний матч жіночої Ліги чемпіонів, на якому вболівальники розгорнули банер Simferopol в жовто-блакитних кольорах національного прапору України.
Банер знаходиться в одному з центральних секторів стадіону, повідомляє кореспондент УНІАН.
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18-тисячний стадіон "Динамо" практично заповнений, при цьому значну частину вболівальників складають українські фанати, але є і групи фанатів з французького Ліона і німецького Вольфсбурга, відповідно.
Маьч розпочався о 19.00. На даний момент йде середина першого тайму рахунок 0:0.
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