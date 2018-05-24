На фіналі жіночої ЛЧ вболівальники розгорнули банер українського Сімферополя

Банер розташований в одному з центральних секторів стадіону Динамо ім. Валерія Лобановського.

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського проходить фінальний матч жіночої Ліги чемпіонів, на якому вболівальники розгорнули банер Simferopol в жовто-блакитних кольорах національного прапору України.

Банер знаходиться в одному з центральних секторів стадіону, повідомляє кореспондент УНІАН.

Читайте такожСьогодні в Києві відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів Вольфсбург - Ліон

18-тисячний стадіон "Динамо" практично заповнений, при цьому значну частину вболівальників складають українські фанати, але є і групи фанатів з французького Ліона і німецького Вольфсбурга, відповідно.

Маьч розпочався о 19.00. На даний момент йде середина першого тайму рахунок 0:0.