Король Іспанії приїде до України на фінал Ліги Чемпіонів

Король Іспанії Хуан Карлос приїде на фінал Ліги Чемпіонів у Києві.

Король Іспанії Хуан Карлос приїде до України на фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА в Києві 26 травня.

Про це повідомляється на сайті королівської родини Іспанії.

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"Його величність король Дон Хуан Карлос вирушить до Києва, де він відвідає фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2018, у якому зіграють "Реал" і "Ліверпуль", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед чоловіків відбудеться 26 травня о 21:45 на НСК «Олімпійський». До фіналу вийшли ФК «Реал Мадрид» (Іспанія) та ФК «Ліверпуль» (Велика Британія).

Довідка. Хуан Карлос I - король Іспанії з 22 листопада 1975 до 19 червня 2014 з династії Бурбонів. 2 червня 2014 оголосив, що вирішив зректися престолу на користь свого сина, принца Філіпа VI. При цьому Хуан Карлос не втратив титул Короля.

Як пояснив прем'єр-міністр країни, для того, щоб Хуан Карлос І зміг залишити престол, в конституцію Іспанії внесли відповідні зміни.