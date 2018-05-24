Реал і Ліверпуль назвали склади на фінал Ліги чемпіонів

Вирішальний матч турніру відбудеться в Києві 26 травня.

У суботу в Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, в якому зійдуться іспанський Реал (Мадрид) і англійський Ліверпуль.

Сьогодні обидві команди оголосили склад на гру, повідомляє Sport.ua

«Реал»: Кейлор Навас, Кіко Касилья, Лука Зідан, Даніель Карвахаль, Хесус Вальєхо, Серхіо Рамос, Рафаель Варан, Начо Фернандес, Марсело, Тео Ернандес, Ашраф Хакими, Тоні Кроос, Лука Модріч, Каземіро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Іско, Матео Ковачич, Даніель Себальос, Кріштіану Роналду, Карім Бензема, Гарет Бейл, Лукас Васкес, Борха Майораль.

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«Ліверпуль»: Лоріс Каріус, Натаніел Клайн, Вергілій ван Дейк, Жоржиньо Вейналдум, Деян Ловрен, Джеймс Мілнер, Роберто Фірміні, Мохамед Салах, Джордан Хендерсон, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Садио Мане, Адам Лаллана, Симон Міньоле, Емре Джан, Ендрю Робертсон, Денні Ингс, Домінік Соланке, Натаніел Філліпс, Кертіс Джонс, Денні Уорд, Бенджамін Вудберн, Рафаел Камашу, Трент Александер-Арнольд.

Як повідомляв УНІАН, вирішальний матч найпрестижнішого єврокубка пройжет на столичному НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 21.45 за київським часом.