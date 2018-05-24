Стамбул прийме фінал Ліги чемпіонів-2020

На Виконкомі УЄФА в Києві прийнято важливе рішення.

На засіданні Виконавчого комітету УЄФА в Києві були обрані господарі єврокубкових фіналів 2020 року.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться на стадіоні "Ататюрк" у Стамбулі (Туреччина), повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Фінали інших турнірів відбудяться:

Ліга Європи УЄФА - "Арена Гданськ", Гданськ (Польща).

Жіноча Ліга чемпіонів УЄФА - "Аустрія Арена" Відень (Австрія).

Суперкубок УЄФА - "Драгау", Порту (Португалія).

Виконавчий комітет УЄФА сьогодні ратифікував нове видання правил клубного ліцензування та фінансового "фейр-плей". Остання редакція посилює існуючі правила з урахуванням мінливих реалій європейського футболу. У процесі консультацій з національними асоціаціями та іншими членами європейської футбольної сім'ї (Асоціацією європейських клубів, європейськими лігами, профспілкою футболістів FIFPro Europe) було складено докладний звіт.

Читайте такожКличко: Вперше за історію Ліги чемпіонів УЄФА погодило публічний перегляд трансляції фіналу

По-перше, нові правила забезпечать футболу більшу прозорість: клуби будуть зобов'язані публікувати свою фінансову інформацію, включаючи виплати агентам. По-друге, нові правила зроблять позитивний вплив на гармонізацію інструментів звітності за специфічними транзакціях, таким як трансфери. По-третє, буде застосовуватися більш далекоглядний підхід, щоб передбачити фінансові проблеми. Цьому сприятиме запровадження ряду нових фінансових індикаторів, які дозволять ИФКК суворіше відстежувати бюджети клубів. Мова йде про сталий коефіцієнт боргового навантаження, що дозволяє в повній мірі усвідомити величину боргів клубу, і індикаторі дефіциту трансферних коштів, який допоможе відстежити, скільки грошей було витрачено на трансфери футболістів в конкретний період. Нарешті, буде введено ряд вимог, які забезпечать захист і освіта юних гравців (політика захисту дітей, нові медичні вимоги і розширення програм розвитку молоді). Не буде забутий і жіночий футбол в Європі, зміцненню і розвитку якого також приділяється велика увага.

Також сьогодні було також затверджено розклад фінального турніру ЄВРО-2020.

Пари і час початку матчів стануть відомі після жеребкування в грудні 2019 року.

Виконком УЄФА затвердив президента Футбольної асоціації Кіпру Георге Кумаса на посаді члена Ради ФІФА, де він до Конгресу УЄФА 2019 року буде замінювати помер Костакиса Куцокумниса.

Наступна зустріч виконкому відбудеться 27 вересня 2018 року в Ньоні.