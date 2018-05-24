Президент УЄФА: фани Реала повернули тисячу квитків, але віддати їх Ліверпулю ми не могли

Александер Чеферін назвав точні цифри в скандалі з повернутими квитками на фінал ЛЧ.

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що вболівальники Реала дійсно повернули певну частину квитків на фінал Ліги чемпіонів у Києві, але вдвічі менше озвучених раніше цифр.

«Фанати Реала повернули не дві тисячі квитків, а одну. Але передати їх уболівальникам Ліверпуля ми не могли з міркувань безпеки», — цитує Чеферина SportArena з посиланням на FootballHub.

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Раніше ЗМІ поширювали інформацію про здачу двох тисяч квитків вболівальниками Реала, однак оргкомітет фіналу це також заперечував. Також назвав ці чутки «фейком» мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомляв УНІАН, фінал Ліги чемпіонів між Реалом і Ліверпулем пройде в Києві в суботу, 26 травня, на НСК Олімпійський. Початок гри - о 21.45 за київським часом.