Гравець збірної Колумбії з футболу отримав тюремний строк перед ЧС

Згідно з іспанським законодавством, футболіст ще може відкупиться від тюремної камери.

Гравець французького "Монако" і збірної Колумбії з футболу Радамель Фалькао отримав тюремний термін в 16 місяців за несплату податків.

Також гравець засуджений до штрфу в размерер 9 мільйонів євро, повідомляє іспанська Marca.

Спортсмен у свій час виступав в іспанському "Атлетіко" (Мадрид) і здійснив махінації - на 822 тисяч євро в 2012 році і на 4,839 мільйона в 2013-м

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Разом з тим, за законодавством Іспанії, чоловік, який отримав термін менше 2 років, може відбутися умовним покаранням або грошовим штрафом. Фалькао виплатить 96 тисяч євро штрафу додатково.

Гравець увійшов до складу збірної Колумбії на ЧС-2018. Суперниками колумбійців на першому груповому - етапі будуть команди Японії, Польщі та Сенегалу.

ЧС-2018 пройде в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.