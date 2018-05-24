Легендарний хавбек Барселони Іньєста підписав контракт з японським клубом

Багаторічний лідер "Барселони" і збірної Іспанії Андрес Іньєста продовжить кар'єру в "Віссел Кобе".

Екс-капітан каталонської Барселони Андрес Іньєста продовжить кар'єру в чемпіонаті Японії. 33-річний півзахисник підписав контракт з клубом Віссел Кобе.

Про це повідомляє офіційний твіттер японського клубу.

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Деталі контракту не розголошуються. Офіційна презентація одного з найтитулованіших футболістів в історії пройде на стадіоні «Кобе Уінг» 26 травня.

Зазначимо, що Іньєста виступав за першу команду "Барселони" з 2002 року. Андрес у складі каталонців чотири рази вигравав Лігу чемпіонів, а також вісім разів піднімав над головою трофей чемпіонату Іспанії. Загалом на рахунку півзахисника 32 титули в футболці Барселони.

Як повідомляв УНІАН, Барселона влаштувала зворушливе прощання легендарному гравцеві в недавньому матчі заключного туру Прімери.