Сьогодні в Києві відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів Вольфсбург - Ліон

"Ліон", який вигравав турнір до цього два роки поспіль, може встановити рекорд.

Сьогодні, за два дні до головної футбольної події - фіналу Ліги чемпіонів "Реал" - "Ліверпуль", відбудеться вирішальна гра в змаганні жіночої Ліги чемпіонів.

У Києві, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського зіграють за головний жіночий трофей німецький "Вольфсбург" і французький "Ліон".

Обидва клуби - визнані гранди жіночої Ліги чемпіонів УЄФА. За останні вісім сезонів лише раз жоден з цих колективів не брав участі у фіналі. При цьому кращі досягнення - у "Ліона", який вигравав титул чотири рази, тоді як їхній суперник двічі завойовував кубок.

Читайте такожВорота столиці: чи готовий Київ зустрічати вболівальників Ліги чемпіонів

"Ліон", подібно чоловічій команді "Реала", може похвалитися серією з двох перемог поспіль в останніх двох сезонах Ліги чемпіонів. У разі перемоги в Києві "Ліон" стане найтитулованішою командою в історії жіночого турніру, перший розіграш якого відбувся 16 років тому.

Цікаво, що "Вольфсбург" і "Ліон" раніше вже двічі зустрічалися на найвищому рівні - у фіналі Ліги чемпіонів. Один раз, в 2013 році, перемогли німецькі футболістки, а в 2016 році "Ліон" взяв реванш, перегравши суперника у серії пенальті.

Напередодні вирішального поєдинку сезону-2017/2018 УЄФА підготував спеціальний промо-ролик:

На думку букмекерів, фаворитом фіналу в 2018 році в Києві є "Ліон". Як повідомляє спеціалізований портал Betexplorer.com, який збирає дані найбільших контор світу, середній коефіцієнт на перемогу "Ліона" - 2,01, на успіх "Вольфсбурга" - 3,69, на нічию в основний час - 3,07.

Перед матчем відбудеться церемонія відкриття фіналу, на якій можна буде насолодитися виступом української співачки Тайанны.

Транслювати матч "Вольфсбург" - "Ліон" у прямому ефірі буде телеканал "Футбол 2" починаючи з 18.45.