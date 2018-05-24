Срна не підписував контракти з іншими клубами - ЗМІ

Капітан гірників все ще не знає, де продовжить итровую кар'єру.

Капітан Шахтаря Даріо Срна з жодним клубом нічого не підписував і залишається гравцем Шахтаря.

Про це повідомляє Football.ua.

Напередодні хорватський легіонер, зізнався, що "гірники" запропонували йому посаду в клубі, але він хоче ще пограти, і тому йде.

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Також в ЗМІ з'явилася інформація про те, що хорват веде переговори з грецьким ПАОКом. Деякі джерела навіть повідомили, що Даріо вже погодив контракт за схемою "1+1" з грецьким клубом, де буде заробляти 500 тисяч євро за сезон.