Не їсти і не пити: лідер Ліверпуля Салах не порушить Рамадан в день фіналу Ліги чемпіонів

Незважаючи на найважливіший матч в його кар'єрі, Мохамед Салах не буде порушувати Рамадан.

Лідеру Ліверпуля Мохамеду Салах належить напередодні фіналу Ліги чемпіонів дотриматися мусульманського посту. Щоб не порушити Рамадан, Салах має нічого ні їсти і пити до заходу сонця.

Як повідомляє ресурс El-Ahly.com, єгиптянин має намір дотримуватися 18-годинного посту і, таким чином, зможе перекусити лише за півтори години до фіналу Ліги чемпіонів.

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Зазначимо, що Федерація футболу Єгипту просила футболістів збірної не дотримуватися суворого посту перед чемпіонатом світу. Місяць Рамадан закінчується якраз 14 червня, в перший день мундіалю.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня, в суботу, в Києві на НСК "Олімпійський".