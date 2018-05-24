На Хрещатику офіційно відкрили "футбольне містечко" (фоторепортаж)

Під час відкриття містечка відбулася офіційна церемонія внесення кубків Ліги чемпіонів УЄФА.

У Києві на вулиці Хрещатик офіційно відкрили містечко “Фестиваль чемпіонів”.

Як передає кореспондент УНІАН, Київський міський голова Віталій Кличко після відкриття містечка попросив вибачення у киян через тимчасові незручності у зв’язку з перекриттям головної вулиці столиці.

“Я вибачаюсь перед киянами, які мали проблеми з пересуванням центром міста. Це пов’язано з тим, що два тижні ключова артерія міста — Хрещатик — перекрита, але тільки тому, що ми приймаємо фінал Ліги чемпіонів, і це була одна з вимог УЄФА для того, щоби тут розмістити футбольне містечко”, - заявив він.

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При цьому Кличко висловив переконання, що “кожен, хто прийде у містечко, буде відчувати атмосферу гри”. Також мер столиці заявив, що київська влада зробила все, щоби кожен приїжджий відчував себе комфортно.

“10 тисяч поліцейських зараз забезпечують правопорядок у нашому місті. Велика кількість волонтерів. Ми зробили все для того, щоби кожен, хто приїде до нашого міста, відчував себе комфортно. І щоби всі кияни відчували свято”, - сказав Кличко.

Варто зазначити, що під час відкриття футбольного містечка відбулася офіційна церемонія внесення кубків Ліги чемпіонів УЄФА, які наразі перебувають у містечку.

Згідно з повідомленням прес-служби Київської міської держадміністрації, на локації в центрі столиці 24-27 травня проходитиме «Фестиваль чемпіонів», з детальною програмою якого можна ознайомитись за посиланням.

Доступ на територію «Фестивалю чемпіонів» безкоштовний.

Зазначається, що 24 і 26 травня у Києві пройдуть фінали Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 серед жінок і чоловіків. Влада міста звертає увагу на те, що публічний перегляд фіналу Ліги чемпіонів (чоловічий матч) відбуватиметься 26 травня на Контрактовій площі.

Ultimate Champions Tournament (Турнір чемпіонів), що відбудться в рамках «Фестивалю чемпіонів» і на який особливо чекають уболівальники, відбудеться 25 травня. На поле вийдуть зірки Ліги чемпіонів попередніх років: Давор Шукер, Педраг Міятович, Стів Макманаман, Роббі Фаулер, Андрій Шевченко, Кларенс Зеєдорф, Деку і Генрік Ларссон.

Як повідомляв УНІАН, фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед чоловіків відбудеться 26 травня о 21:45 на НСК «Олімпійський». У фінал вийшли ФК «Реал Мадрид» (Іспанія) та ФК «Ліверпуль» (Велика Британія). У фіналі Ліги чемпіонів серед жінок, який пройде 24 травня о 19:00 на стадіоні ім. Валерія Лобановського, зустрінуться ФК «Вольсбург» (Німеччина) та ФК «Ліон» (Франція).