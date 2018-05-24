Донецькому "Шахтарю" виповнилося 82 роки

24 травня 1936 року відбувся перший офіційний матч ФК «Шахтар» (Донецьк).

За 82 роки в історії клубу було багато яскравих перемог і досягнень.

"Клуб пройшов великий шлях і по праву став однією з найсильніших команд країни, заслужив повагу в усьому світі", - йдеться у привітанні на офіційному сайті ФК "Шахтар".

В радянський час донецькі футболісти виграли 4 кубків та Суперкубок СРСР. У сучасній ері «Шахтар» 11 разів оформив чемпіонство, завоював 12 Кубків і 8 Суперкубків України, а в 2009-му – Кубок УЄФА. Всього в колекції вже 37 трофеїв.

В клубі привітали ветеранів, які в різні роки виступали у складі команди і заклали переможні традиції. "Ви – гордість і слава донецького «Шахтаря». Ваші імена і ваші звершення будуть поважати нові покоління «гірників», - йдеться у привітанні.

"Вітаємо тих, хто сьогодні пише історію «оранжево-чорних»: футболістів, тренерів, співробітників великої родини ФК «Шахтар», а головне – наших уболівальників. Ви завжди були і будете основою і фундаментом клубу. Ми відчуваємо вашу підтримку, ми граємо для вас і всі свої перемоги присвячуємо вам!", - підкреслюється в тексті.