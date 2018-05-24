Срна підписав контракт з грецьким ПАОК - ЗМІ
11:07, 24 травня 2018Футбол
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Угода розрахована на один рік з можливістю продовження ще на один сезон.
Даріо Срна / Reuters
Захисник «Шахтаря» Даріо Срна підписав контракт з грецьким клубом ПАОК.
Про це повідомляє FootBoom.
Угода розрахована на один рік з можливістю продовження ще на один сезон.
Зарплата 36-річного хорвата складе близько 500 000 євро в рік.
Зазначимо, що допінгова дискваліфікація Срни закінчується 22 серпня.
Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що Срна не планує продовжувати кар'єру в "Шахтарі", виказавши бажання виступати за інший клуб. Грецький ПАОК із Салонік тренує син екс-тренера гірників Мірчі Луческу - Разван Луческу.
Власником клубу ПАОК є російський магнат грецького походження Іван Саввіді.
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