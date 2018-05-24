Срна підписав контракт з грецьким ПАОК - ЗМІ

Угода розрахована на один рік з можливістю продовження ще на один сезон.

Захисник «Шахтаря» Даріо Срна підписав контракт з грецьким клубом ПАОК.

Про це повідомляє FootBoom.

Угода розрахована на один рік з можливістю продовження ще на один сезон.

Зарплата 36-річного хорвата складе близько 500 000 євро в рік.

Зазначимо, що допінгова дискваліфікація Срни закінчується 22 серпня.

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що Срна не планує продовжувати кар'єру в "Шахтарі", виказавши бажання виступати за інший клуб. Грецький ПАОК із Салонік тренує син екс-тренера гірників Мірчі Луческу - Разван Луческу.

Власником клубу ПАОК є російський магнат грецького походження Іван Саввіді.