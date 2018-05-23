3-разовий переможець Ліги чемпіонів Анчелотті очолив Наполі
Італійський Наполі оголосив про призначення нового головного тренера Карло Анчелотті.
58-річний фахівець приступив до роботи з командою з Неаполя, повідомляє офіційний сайт Наполі.
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Анчелотті підписав з клубом контракт за схемою "2+1" і змінив на посту головного тренера Мауріціо Саррі, про відставку якого раніше в середу оголосив президент клубу, відомий кіномагнат Ауреліо Де Лаурентіс. За інформацією La Gazzetta dello Sport, Анчелотті буде заробляти 6,5 млн євро на рік.
Зазначимо, що Карло Анчелотті працював з Пармою, Ювентусом, Міланом, Челсі, ПСЖ, мадридським Реалом і мюнхенською Баварією. Він виграв 4 національних титули в Італії, Англії, Франції та Німеччини, а також тричі переміг у Лізі чемпіонів (двічі – з Міланом, один раз – з Реалом).