3-разовий переможець Ліги чемпіонів Анчелотті очолив Наполі

Іменитий тренер буде заробляти в Неаполі 6,5 млн євро на рік.

Італійський Наполі оголосив про призначення нового головного тренера Карло Анчелотті.

58-річний фахівець приступив до роботи з командою з Неаполя, повідомляє офіційний сайт Наполі.

Читайте такожІспанець Емері змінив легендарного Венгера на посаді тренера лондонського Арсеналу

Анчелотті підписав з клубом контракт за схемою "2+1" і змінив на посту головного тренера Мауріціо Саррі, про відставку якого раніше в середу оголосив президент клубу, відомий кіномагнат Ауреліо Де Лаурентіс. За інформацією La Gazzetta dello Sport, Анчелотті буде заробляти 6,5 млн євро на рік.

Зазначимо, що Карло Анчелотті працював з Пармою, Ювентусом, Міланом, Челсі, ПСЖ, мадридським Реалом і мюнхенською Баварією. Він виграв 4 національних титули в Італії, Англії, Франції та Німеччини, а також тричі переміг у Лізі чемпіонів (двічі – з Міланом, один раз – з Реалом).