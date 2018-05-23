Чорноморець - Полтава - 1:0: одесити перемогли в перехідному матчі за місце в УПЛ
20:59, 23 травня 2018Футбол
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Перемогу "морякам" приніс гол Кирила Ковальця.
"Чорноморець" обіграв у першій грі "Полтаву" / football.ua
В Одесі відбувся перший перехідний поєдинок між командами, які розігрують путівку в Прем'єр-лігу на сезон-2018/2019.
"Чорноморець" обіграв "Полтаву" - 1:0. Єдиний гол на 36-й хвилині ударом зі штрафного забив гравець господарів Кирило Ковалець.
Одеська команда мала перевагу по ходу зустрічі, однак більше забити підопічні Олександра Бабича не зуміли.
Матч-відповідь у Полтаві відбудеться 27 травня. За підсумками двох ігор визначиться команда, яка увійде в Прем'єр-лігу в наступному сезоні. А переможений буде виступати в Першій лізі.
Нагадаємо, в іншій парі за путівку в Прем'єр-лізі зустрічаються "Зірка" та "Десна" (у першій грі - нічия 1:1).
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