Чорноморець - Полтава - 1:0: одесити перемогли в перехідному матчі за місце в УПЛ

Перемогу "морякам" приніс гол Кирила Ковальця.

В Одесі відбувся перший перехідний поєдинок між командами, які розігрують путівку в Прем'єр-лігу на сезон-2018/2019.

"Чорноморець" обіграв "Полтаву" - 1:0. Єдиний гол на 36-й хвилині ударом зі штрафного забив гравець господарів Кирило Ковалець.

Одеська команда мала перевагу по ходу зустрічі, однак більше забити підопічні Олександра Бабича не зуміли.

Матч-відповідь у Полтаві відбудеться 27 травня. За підсумками двох ігор визначиться команда, яка увійде в Прем'єр-лігу в наступному сезоні. А переможений буде виступати в Першій лізі.

Нагадаємо, в іншій парі за путівку в Прем'єр-лізі зустрічаються "Зірка" та "Десна" (у першій грі - нічия 1:1).