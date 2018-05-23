Зірка - Десна - 1:1: перший перехідний матч за путівку в УПЛ не виявив переможця

Повторна гра відбудеться 27 травня.

У Кропивницькому відбувся перший перехідний поєдинок між командами, які розігрують путівку в Прем'єр-лігу на сезон-2018/2019.

"Зірка" (Кропивницький) зіграла внічию з "Десною" (Чернігів) - 1:1.

Команди продемонстрували відкритий футбол. У першій половині гри суперники втратили багато чудових можливостей для взяття воріт. На 32-й хвилині гравець "Десни" Олександр Волков після точного навісу з флангу ударом головою відкрив рахунок. В кінці першого тайму команда з Чернігова була близька до другого голу, але м'яч потрапив у штангу після дальнього удару.

У другому таймі швидкість гри не впала. Господарі поля зробили спроби зрівняти рахунок, і це їм вдалося. На 76-й хвилині атака правим флангом "Зірки" завершилася автоголом футболіста "Десни" Дениса Фаворова.

Нічийний рахунок - 1:1 - більше влаштовує "Десну". Матч у Чернігові відбудеться 27 травня. За підсумками двох ігор визначиться команда, яка увійде в Прем'єр-лігу в наступному сезоні. А переможений буде виступати в Першій лізі.

В іншій парі за путівку в Прем'єр-лізі зустрічаються "Чорноморець" і ФК "Полтава".