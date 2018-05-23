Шахтар буде домагатися покарання для фаната Динамо, який вдарив Ракицького

Фанат вдарив гравця ззаду, а потім спробував сховатися в натовпі, але відеокамери зафіксували його особу

Футбольний клуб "Шахтар" має намір добитися покарання для вболівальника "Динамо", який вибіг на поле і вдарив футболіста Ярослава Ракицького після матчу.

Фанат вдарив гравця ззаду, а потім спробував сховатися в натовпі, але відеокамери зафіксували його обличчя, повідомляє Террикон.

Начальник юридичної служби "Шахтаря" Андрій Харитончук сказав "Футбол NEWS".

"Ми очікуємо, що КДК відкриє справу і розгляне цей епізод. Коли у нас запросять пояснення, ми звернемо увагу на епізод з Ракицьким. Вболівальник вдарив футболіста. Сподіваюся, КДК винесе справедливе рішення, і все не обмежиться в цей раз банальним штрафом.

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Ми звернулися до Прем'єр-ліги з пропозицією створити робочу групу по вивченню міжнародного досвіду з такими явищами. На наше переконання, це можна перемогти тільки персональною відповідальністю. Такою відповідальністю поряд зі штрафами може стати заборона на відвідування стадіону", - додав представник клубу.

Матч "Динамо" - "Шахтар" завершився з рахунком 2:1. В кінці гри сталася бійка за участю гравців двох команд. А потім на поле вибігли уболівальники, після чого гравець збірної України і "Шахтаря" Ракицький був атакований.