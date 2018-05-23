Borscht і Deruni: Ліверпуль зробив для фанатів відео-гід по Києву

16:46, 23 травня 2018
Футбол
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Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський" / liverpoolfc.com

На офіційному твіттері "Ліверпуля" опублікований відеоролик - гід по Києву для фанатів, які завітають до української столиці під час фіналу Ліги чемпіонів.

У ролику показаний стадіон, на якому пройде фінал, і як до нього найкраще дістатися.

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Також продемонстровані пам'ятки - Батьківщина-мати, стадіон імені Лобановського, станція метро "Арсенальна" - найглибша в світі. Серед страв української кухні фанам радять скуштувати деруни, вареники, борщ і котлети по-київськи.

Для зручності британських уболівальників опублікований курс англійського фунта по відношенню до гривні, а також приблизна вартість келиха пива в київських пабах.

Як повідомляв УНІАН, в інтернеті з'явилося відео веселих уболівальників "Ліверпуля", що летять до Києва на фінал.

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Теги: #Ліверпуль#фінал Ліги чемпіонів у Києві