Срна залишить Шахтар і веде переговори з ПАОК

Хорватський футболіст, який провів у "Шахтарі" 15 років, сказав, що хоче пограти "десь іще".

Хорватський футболіст, капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна, який не грає з вересня минулого року через допінговий скандал, натякнув, що не залишиться в "Шахтарі" і вирішив відмовитися від роботи в клубі. Нагадаємо, влітку у футболіста закінчується термін дискваліфікації.

Про це повідомляє Sport Arena з посиланням на хорватське видання Sportske.jutarnji.hr.

"Не знаю, які функції у мене були б в клубі, але я прив'язаний до футболу. Фанати хочуть, щоб я був у клубі, але моя футбольна кар'єра закінчиться на полі. Це був довгий і хороший шлях, я заслужив закінчити на полі. Я впевнений, що буду грати десь іще, я хочу грати. Я хочу зіграти останній рік в задоволення", - зазначив Даріо Срна.

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Хорват пояснив, що "Шахтар" вже готовий грати без нього, оскільки у клубу є заміна. А сам Срна не бачить себе в інших українських командах.

"Клуб вже купив молодого гравця, бразильця Додо, має в розпорядженні двох молодих талановитих українців, "Шахтар" готується до майбутнього з молодими гравцями. Він завжди був моїм клубом, я завжди був готовий віддати "Шахтарю". Для мене в Україні є тільки один клуб - "Шахтар". Тому я буду продовжувати кар'єру за межами України", - зазначив Срна.

Хорватський захисник також зазначив, що у нього є багато варіантів, а він буде вирішувати тільки сам. Даріо не відкидає варіант з переходом в рідний клуб "Неретві", де він починав кар'єру в молодіжній школі.

"Вперше в житті я можу вирішувати. У мене є багато варіантів. Можу працювати в клубі, можу грати, можу закінчити кар'єру! Але мій вибір - грати. Це не обов'язково має бути у великому клубі, хочу зіграти останній рік в задоволення, навіть в "Неретві".

За інформацією Terrikon.com, хорват знаходиться в Салоніках і веде переговори з директором клуба ПАОК (Греція) Любошем Міхелом. До цього словацький функціонер довгий час працював директором відділу міжнародних змагань у "Шахтарі".

Цікаво, що головним тренером ПАОКа є Разван Луческу, син колишнього наставника гірників Мірчі Луческу.

Раніше повідомлялося, що пропозицію Срні вже зробив турецький "Бешикташ".

Даріо грає за "Шахтар" з 2003 року і є рекордсменом клубу за кількістю проведених матчів. У цьому сезоні він встиг зіграти 10 ігор у всіх турнірах, відзначившись 4 гольовими передачами.