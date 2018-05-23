Павелко - про розслідування договірних матчів: ми комусь "наступили на мозоль", це нагадує 90-ті

Президент ФФУ Андрій Павелко прокоментував спецоперацію по боротьбі з договірними матчами.

Президент ФФУ Андрій Павелко на сьогоднішній прес-конференції заявив, що недоторканних у справі з договірними матчами в українському футболі не буде.

«Як далеко це може зайти? Обмежень у цій справі ми не ставимо. І головний мій меседж тут - не повинно бути прізвищ і клубів, які будуть недоторканними. Будь-які результати слідства ми будемо поважати, і нікому жодних поблажок не буде.

Якщо ми побачимо, що рівень розслідування треба буде підвищити і посилити можливе покарання, ми це зробимо. Наш закон повинен бути головним інструментом для покарань за корупцію в українському футболі. Ми зацікавлені виявити всі факти, щоб викорінити цю хворобу», - зазначив Андрій Павелко, передає Sport Arena.

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Також він заявив, що слідству вже ставлять перешкоди в судах.

«Сьогодні вже в шести судах різних регіонів були отримані позови з проханням обмежити дію рішень в рамках операції по боротьбі з договірними матчами. Не знаю, як буде розвиватися ситуація далі, але це вже явно схоже, що ми комусь "наступили на мозоль". Мені це нагадує 90-ті.

Тут відразу в 6-ти судах подаються однакові позови, які спрямовані проти нас. Але ми будемо йти до кінця, і нинішня операція може стати ниточкою, яка виведе слідство на інші справи і на інших людей, причетних до договірних матчів», - зазначив президент ФФУ.

Нагадаємо, вчора по всій Україні почалася масова облава на організаторів договірних матчів. Правоохоронні органи провели більше 50 обшуків в 9 областях країни. За інформацією слідства, мова йде про п'ять організованих злочинних груп.

Обшуки були проведені у екс-тренера "Маріуполя" Олександра Севідова і Руслана Забранського, що працює в МФК "Миколаїв". А суддю Першої ліги Олександра Солов'яна вивели з будівлі Будинку футболу в наручниках.