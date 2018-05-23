До Києва на фінал Ліги чемпіонів почали прибувати перші вболівальники (фото)

Дві футбольні команди «Вольфсбург» та «Олімпік Ліон», які будуть змагатися 24 травня у фіналі Ліги Чемпіонів серед жінок, також вже зустріли та оформили співробітники ДПСУ.

Невеликими групами вже почали прибувати перші вболівальники, гості та офіційні делегації Ліги Чемпіонів, їх оформлення відбувалося в пунктах пропуску «Бориспіль» і «Жуляни», а також декількох пунктах пропуску на західній ділянці кордону.

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Як повідомляє прес-центр Держприкордонслужби, загалом в Україну вже прибуло майже 500 осіб. «І хоч основним напрямком прибуття фанатів на Чемпіонат є столичні аеропорти, співробітники Держприкордонслужби готові до їх оформлення у більш ніж 120 пунктах пропуску», – йдеться у повідомленні.

Дві футбольні команди «Вольфсбург» та «Олімпік Ліон», які будуть змагатися 24 травня у фіналі Ліги Чемпіонів серед жінок, також вже зустріли та оформили співробітники Держприкордонслужби у столичних аеропортах.

«Прикордонники завчасно отримали списки команд, тому їх оформлення пройшло дуже швидко, без будь-яких затримань. Французький «Ліон» прибув сьогодні в аеропорт «Київ» (Жуляни), а команду з Німеччини «Вольфсбург» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту зустріли ще учора надвечір в аеропорту «Бориспіль». Настрій у команд чудовий. Фіналісти навіть на згадку сфотографувалися з прикордонниками», – повідомили у ДПСУ.